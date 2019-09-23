鄭茵聲從網紅「這群人」出道，近來推出新專輯《預告幸福》，獲得好評，她曾挑戰演出戲劇、電影，包括電影《我的少女時代》、戲劇《我和我的十七歲》、《通靈少女》等，受到關注，她也因戲劇與男友劉書宏結緣，已穩定交往1年多，還合體拍攝廣告、對唱，大方放閃。

她與劉書宏交往後浪漫互稱「貝咪」，她透露不論2人相處或是與朋友私下聚會都會以暱稱互叫對方，十分甜蜜。今年31歲的她，想邁入婚姻？她坦承還沒想過，雙方未討論，現在彼此都衝刺事業，她說：「賺錢比較重要。」

而她提到與劉書宏交往後，因個性有點相似又很互補，鮮少吵架，只會互相鬥嘴，她笑說：「他有點小白目，像小朋走那種愛鬧，我快要生氣，他自己就會停止。」並表示「我其實也有點白目，滿像的。」還加碼爆料劉書宏私下有時候很像阿伯，愛碎念、愛管，她時常無奈問他：「這有什麼好念的、這也要管？」劉書宏也說不出所以然，她也不會太計較。

談到當初有心動、交往的關鍵，她提到劉書宏外型是高、帥、白淨，個性很穩重、體貼，加上2人也相處互動很自然，被問及劉書宏是她理想型？她直呼：「不是！我以前喜歡單眼皮、黝黑、運動笑起來很陽光的男生。」

此外，她近來忙新專輯宣傳，行程滿檔，憶起首次唱校園時，因太緊張，要唱歌又要忙著跟台下同學互動，歌詞第一句就掉拍，讓她十分尷尬，她唱完後呼籲：「同學們，如果你們有拍到第一句，不要上傳喔。」並自認台風有待加強，盼多唱校園，累積經驗。

鄭茵聲（右）與男友劉書宏先前合體拍攝廣告，大方放閃。（擷取自網路）

鄭茵聲近來推出新專輯《預告幸福》。（粘耿豪攝）

(中時 )