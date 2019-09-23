聯合國今天召開氣候高峰會，以商議如何為多舛的巴黎氣候協定注入活水，並更有效對抗全球暖化。預定與會的約有60位各國領導人，但包括美國總統川普等人將缺席。

不會出席高峰會的還有巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等。川普一上任就讓美國退出巴黎氣候協定；在波索納洛治下，亞馬遜地區雨林的野火以前所未見的高速燃燒；而莫里森則強力支持煤炭產業和火力發電。

儘管中國目前是碳排放量第一大國，卻也是再生能源領域的翹楚。此次峰會中國將由外交部長王毅代表參加，據稱將誓言執行新減碳措施。

根據議程，印度總理莫迪和德國總理梅克爾，以及紐西蘭和馬紹爾群島的與會代表將在早上發表演說。和中國一樣，印度也是碳排放大國，同時也對發展再生能源雄心勃勃，尤其是太陽能。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已敦促各國就強化巴黎氣候協定提出「具體、務實的計畫」，目前預計將有75個國家作出相關承諾。

為免各界期待過高，聯合國方面表示，今天的會議可謂為明年在英國格拉斯哥舉行的氣候高峰會作準備。

(中央社)