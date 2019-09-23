蔡總統博士論文疑雲鬧得沸沸湯湯，總統府23日下午大動作公開蔡總統博士論文原稿，並授權國家圖書館公開閱覽；不過有學者質疑「論文原稿不等於論文」，為何不把正式博士論文「整本書」公諸於世？

台師大東亞系退休教授潘朝陽表示，像他這種年紀，30幾年前寫論文，以台灣來講，中文當然是手寫，交給打字行打出中文原稿，再去裝釘，作成口試本，口試之後修改完畢，才成為正式的博士論文，送交給圖書館，程序都是這樣走的。

至於蔡總統那個年代，用英文寫的博士論文，應該是英文打字機打好，所以總統府23日放在紙盒裡一張一張的紙頁，應該是博士論文原稿：「但論文原稿後面的發展，也許過關，也許沒過關，看到論文原稿不表示拿到博士學位。」

潘朝陽說，博士論文應該是「一本」的而不是「一頁一頁」的，相信在台灣或在倫敦政經學院、倫敦大學都是如此。不明白為何蔡總統不直接拿出「一本」博士論文，然後就可以大聲跟其他批評者說：「論文就在這裡，你們給我閉嘴！」

潘朝陽說，多年前也曾發生過，某位學者以海外一流學府所長的位置，遴選上某頂尖國立大學校長，結果被發現他拿不出這個職務的證明，而那所海外一流學府也不願回答，根本不講yes或no，只說不予置評，因為人家不願意牽扯到台灣內部事務。他懷疑這次倫敦政經學院也是這個態度，就叫你自己來英國看。

潘朝陽說，像他是台師大地理系研究所畢業，國家圖書館一定收有他的論文，台師大地理系圖書館也有。博士學位是有就有、沒有就沒有，一翻兩瞪眼的事情，不知道為何要弄得這麼複雜。

(旺報 )