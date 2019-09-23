韓美明談判防衛費 川普強硬要韓出作戰支援費

美國川普政府明日啟動和南韓之間的韓美防衛費分擔特別協定（SMA）的談判。急於連任的川普提出比以往更加強硬的態度，在談判前已經放話稱南韓富有，應該負擔更多。要求文在寅政府支付新增的作戰支援費和部分駐韓美軍薪資。南韓則指出，美方要求違反駐韓美軍地位協定。預料雙方將就此展開攻防戰！

韓聯社報導指出，韓美兩國為簽署第11份韓美防衛費分擔特別協定（SMA）將於24日起在首爾啟動談判，為期兩天。

臨陣換將 談判代表換鄭恩甫

南國外交部韓美防衛費分擔談判代表張元三將同美方談判代表德哈特進行談判。由於張元三將於11月赴美出任南韓駐紐約總領事，預計首爾談判代表將于近期換人。據外交部人士透露，政府正在考慮由前金融委員會副委員長鄭恩甫接任，目前人選敲定工作已進入尾聲，新代表將從下屆會議起參與談判。

據觀測，美方此次將要求韓方大幅度增加分擔額度。美國總統川普上月在推文中稱南韓是“非常富有的國家”，並表示南韓已經同意向美國支付更多的資金，以防禦朝鮮。美方還主張，其每年承擔約50億美元的駐軍費用，約為韓方的6倍，韓方相比之下分擔金額過少。

川普：南韓富有應該多負擔

防衛費分擔金指駐韓美軍駐紮費用中由韓國承擔的部分，主要用於支付駐韓美軍韓籍雇員工資、各種美軍基地建設費用、軍需後勤等三個項目。美方在上次談判中曾要求新增“作戰支援費”專案，但最終取消。分析認為，美方此次很可能重提作戰支援費，還可能要求韓方支付部分駐韓美軍工資。同時，考慮到明年11月的美國總統選舉，川普對此次談判表現出比以往任何時候都強硬的態度。

韓：美要求違反駐韓美軍地位協定

預計韓方將指出由韓方承擔美軍出動戰略武器費用、駐韓美軍工資等違反《駐韓美軍地位協定》（SOFA），強調只能在公平合理的範圍內增加防衛費分擔金額，以及駐軍基地環境污染淨化費等韓方為韓美同盟所作的貢獻。

另外，第11次協定的有效期也備受關注。此前的協定的有效期分別為2-5年不等，應美方重新制定分擔原則的要求，去年簽署的協定有效期僅為一年。

韓美今年3月簽署第10份防衛費分擔協定，南韓承擔的防衛費較2018年上升8.2%，為1.0389萬億韓元（約合人民幣8.5億美元）。

(中時 )