國民黨立委許毓仁今天質詢中選會主委李進勇，不是承諾敗選要退出政壇，怎麼回鍋當官？李進勇答詢說是退出「雲林政壇」。國民黨立委江啟臣在臉書批評，李進勇已成為公私不分，為了求官而出賣人格的政治人物，已經無法勝任中選會主委超然立場的工作，江啟臣更質疑李進勇任內奧步傳聞恐無法停止。

江啟臣批評，原來李進勇退出的只是「雲林」政壇？「這樣硬拗主委辦選務，你放心嗎？」去年縣長選舉連任失敗後，曾說出在故鄉結束政治生命是上帝最好的安排，但不久卻又接任中選會政務職。沒想到今天李進勇居然表示，所謂「結束政治生命」，指的只是雲林政壇，這種硬拗，如何讓人相信李進勇的誠信？

江啟臣說，執政黨破天荒讓黨藉色彩深厚的李進勇接掌中選會主委，而民進黨已修法沒收明年公投，令人擔心明年即將舉行的大選是否公正。

江啟臣痛批，李進勇為了求官的嘴臉實在令人不齒，令人懷疑李今天為了做官而退黨，之後是否會又為了選舉再入黨？政治人物的承諾豈能淪為文字遊戲，尤其擔任中選會主委，必須超越黨派，才能勝任選舉工作。明年選舉萬一重現去年1124選務大亂的選舉亂象，難道又要再用文字遊戲來解釋嗎？

(中時 )