林明禎推出新歌〈勾勾纏〉，日前拍攝MV，邀23歲滝村剛擔任男主角，他曾於2018年奪得日本健美先生冠軍，2人在劇中大談姐弟戀，在拍攝時，他赤裸上身露出健壯身材，從背後環抱林明禎，兩人一起刷牙，相當甜蜜，事實上他們當天才認識就要拍攝裸上身親密接觸，讓他很害羞，幸好林明禎大方跟他聊天，逐漸培養出好默契。

導演安排男主角親林明禎的額頭，2人在現場花了半小時、多次鏡位才完成。男主角也稱讚林明禎本人很可愛，表示實際見到面之後，可以回日本告訴大家：「本人比照片還美！」

林明禎則在現場顯得輕鬆自在，她談到因為是和滝村先生演出情侶間居家生活，例如跟喜歡的人在家裡吃早餐、喝果汁、做運動等，「現場一直播放〈勾勾纏〉，一聽到很快就有熱戀的感覺。」並認為男生有貼心動作是很加分，「例如不小心睡著時，對方默默幫忙蓋棉被，一切都會讓你感到很sweet。」

(中時 )