SpaceX首席執行官伊隆·馬斯克(Elon Musk)計劃在下週六，為他的「星艦馬克1號」(Starship Mk1)提供新設計的最新信息，目前星艦火箭原型也正在改裝穩定翼，與先前的3片翼很不一樣。

馬斯克的推特上已貼出「星艦馬克1號」的施工畫面，安裝了4片穩定翼，而且設計更改，穩定翼不再需要延伸到地面，擔任腳架的作用，因此它必篢再加裝獨立設計的新式腳架才行，目前還沒有看到新的腳架是什麼模樣。

網友詢問馬斯克，更改設計的原因是什麼?是不是因為4片翼比3片翼來的穩定? 馬斯克回應說，「並不是氣流穩定的考量，而是4片翼加上獨立腳架，這樣的設計比3片粗壯的腳架尾翼來的輕。」

馬斯克計劃於9月28日時，在德州舉行公開發表會，說明「星艦馬克1號」的修改與未來計畫，SpaceX將會直播。

原本的星艦火箭，三片尾翼同時擔任腳架的功能。(圖/spaceX)

目前SpaceX有2個星艦火箭原型，在德州的這一具是馬克1號，佛州可可阿(Cocoa)組裝中心還有馬克2號。值得注意的是，馬克2號目前沒有什麼動作，顯然公司將多數的人力都派往德州了，他們正在加緊趕工馬克1號，希望能在馬斯克發表會之前，盡可能的完成它。

Bottom half of Starship at night. Top half with forward fins & header tanks probably stacks on Wednesday. Three Raptors already installed. pic.twitter.com/haq3m1V1Wm — Elon Musk (@elonmusk) 2019年9月23日

日本富豪前澤友作已經預定星艦火箭第一個飛行名額，預計在2025年左右搭乘這種大型火箭前往月球進行繞月航行。馬斯克甚至希望星艦火箭可以送人去火星，並且建立長期駐留基地。

(中時電子報)