擔任中國大陸核武器研發與製造負責人鄧全農在5個月前涉入反腐調查而落馬，日前中共反腐機構已宣佈將其開除其黨職與公職。鄧全農涉及貪汙、濫權、腐化等多項嚴重罪名，且由於其位高權重，被稱為「軍工大老虎」，而其主管的研究與製造部門是大陸核武唯一生產廠，其貪腐案情可能會涉及與國家安全的核武機密洩漏問題。

據《多維新聞》引述中共中央紀委與國家監委消息稱，5個月前鄧全農被查落馬，他原擔任大陸的中國工程物理研究院應用技術研究發展中心主任，以及四川久遠投資控股集團董事長，經大陸國家監委指定，四川省綿陽市監察委員會對鄧全農嚴重違法問題進行了監察調查。

由中國工程物理研究院全資成立的久遠投資控股集團，是大陸核武器唯一製造單位，其前任負責人鄧全農涉貪腐案被雙開，可能有嚴重的核武機密洩露問題。（圖／久遠集團網）

消息指出，經查鄧全農未經審批違規轉讓公司股權，還與他人長期保持不正當性關係。其利用職務便利，在企業借款、項目開發、改制增資、工程款撥付、項目招投標等方面為他人謀取利益，收受、索要財物，涉嫌職務犯罪。中國工程物理研究院黨委依黨紀規定，決定開除鄧全農黨籍和行政職務，並移送檢察機關依法審查起訴。

報導指出，鄧全農因任職於軍事研究機密機構，公開的資料較少。據了解，久遠集團是中國工程物理研究院出資成立的資產經營公司，同時也是中國大陸計劃單列的唯一核武器研製生產單位，以發展國防尖端科學技術為主的綜合性研究院。而久遠集團投資方向涉及精細化工、IT產業、設備及儀器製造、環保及新材料等領域，地點位於四川綿陽市。

報導表示，今年4月份四川官場接連有官員落馬，除鄧全農涉違紀違法被查後，四川副省長彭宇行亦宣佈落馬。而彭是主管資訊科技的高級官員，他被調查讓外界特別注意到集中在四川涉及軍事機密的的大量軍工產業。尤其是值得注意的是，4月底這兩人先後傳出落馬後，網路照片顯示綿陽市街頭已懸掛出「積極揭發檢舉間諜行為，全力維護國家長治久安」標語，被指意有所指。

四川綿陽街頭出現的警告語，彭宇行曾在該市任一把手（圖／新浪微博@梁無咎）

大陸的中國工程物理研究院是大陸唯一核武器研製生產單位，外界曾有傳言指鄧全農在2018年就已被查，他涉及洩露正在研究的先進飛機風洞資料和彈道導彈有關的數據，此傳聞因涉及機密軍工企業而無法證實，而無論是主管科技的副省長彭宇行或是主管核武製造與其他軍事機密的鄧全農，都被外界認為他們可能會涉及重要的軍事機密洩漏風險。

(中時電子報)