周二(24日)仍受東北風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其中大臺北及宜蘭地區降雨機率較高；午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象局提醒，臺南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風。基隆北海岸、東半部地區沿海地區則要注意易有長浪。

氣溫方面，清晨各地稍涼，低溫約21到24度。白天起北部及東半部高溫在27到29度是較為舒適，中南部高溫約31、32度，日夜溫差較大。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，北部、宜蘭地區氣溫22~28度，全天濕涼；中南部氣溫22~32度，日熱夜涼溫差大。

另外，基隆北海岸、東半部沿海地區易有長浪發生，其中基隆北海岸容易有突發性大浪；臺南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

(中時電子報)