伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)
伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝)

(中時 )

#伊林娛樂 #蔡淑臻 #金鐘獎