【圖集】伊林娛樂蔡淑臻入圍金鐘獎專訪 21:272019/09/23 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) 伊林娛樂藝人蔡淑臻入圍金鐘獎專訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #伊林娛樂 #蔡淑臻 #金鐘獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 修杰楷不管賈靜雯戰袍尺度 金鐘當天做奶爸 19:532019/09/20 娛樂 拚金鐘！吳政迪《日據》轉大人 張寗1天6餐長肉 22:572019/09/20 娛樂 修杰楷忙顧娃 不干預賈靜雯走紅毯 04:102019/09/21 娛樂新聞 專訪／54歲影帝吳朋奉情場失意 再戰金鐘不想當甘苦人 21:162019/09/21 娛樂 曾怒轟金鐘評審是「大便」！龍劭華希望溫昇豪得獎：我以前真的沒長大 20:232019/09/22 娛樂 龍劭華先禮後兵搞笑「溫昇豪得獎就扁」 04:102019/09/23 娛樂新聞 「第54屆廣播金鐘獎」即將登場 林宥嘉擔任壓軸頒獎嘉賓 17:362019/09/23 娛樂 張秀卿鼓勵乱彈阿翔擁抱新戀情 對方竟回這句話 20:322019/09/23 娛樂 娛樂熱門新聞 幼幼台到《炮仔聲》 陳珮騏的高學歷鮮肉弟讓網友狂猜 - 娛樂 完美複製媽媽邱淑貞！沈月辣曬酥胸 一轉身僅2條線...更養眼 - 娛樂 登貴族學校官網 王菲愛女瑞士求學驚天學費曝光！ - 娛樂 馬俊麟正宮再開炮「兩個人都想要 已經是一個人所能要的最多」 - 娛樂 五月天跨年演唱會來了！桃園國際棒球場連唱10天 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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