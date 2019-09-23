伊朗一名女足球迷扮男裝試圖闖關足球場看球賽，被識破逮捕後自殺身亡，這起「藍色女孩」事件引發網路一片罵聲。國際足球總會（FIFA）要求伊朗當局讓女性自由進出足球場。

國際足總今天發表聲明稿表示：「國際足總重申一貫堅定明確的立場：女性必須可以自由進出足球賽事場地，至於允許多少女性進場，將由需求決定，反應在售票上。」

據媒體報導，因為支持的德黑蘭Esteghlal F.C.隊徽是藍色，而被稱為「藍色女孩」的女足球迷卡達雅利（Sahar Khodayari），去年扮成男裝企圖進入體育館觀看球賽而被捕。

她9月初在法庭外面引火自焚，最後傷重不治。卡達雅利之死引發網路一片罵聲，不少網友呼籲國際足總禁止伊朗參加國際足球賽事，並呼籲球迷杯葛球賽。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino ）今天表示，伊朗當局已經向他保證，下月在德黑蘭舉行的世界盃資格賽，國內婦女將可以入場觀賽。

英凡提諾今天在米蘭舉行的女足會議上表示：「當局向我們保證，伊朗下場國際賽事，女性將可以進入足球場。」

國際足總希望伊朗解除禁止婦女進入足球場的禁令，因為這點違反國際足總禁止歧視的規定。

英凡提諾說：「我們必須讓女性觀賽，我們必須以尊重，但不失強力且強制的方式推動，我們不能再等待下去。」

「這是一件非常重要的事情，40年來除了幾個例外，這種情況一直沒有發生，但重要的是要邁向下一步，下一個階段。」

伊朗自1981年以來即禁止女性觀眾進入足球場或其他體育館觀賽。神職人員認為，女性必須受到保護，不能感染現場陽剛氣氛，或目睹男性衣衫不整。

國際足總代表正在伊朗討論10月10日世界盃資格賽出戰柬埔寨一事，這是伊朗2022世界盃資格賽首場主場比賽。

(中央社)