台北市長柯文哲。（圖／資料照片）

各界關注前立法院長王金平是否爭取親民黨推薦參選2020總統。台北市長柯文哲今（23）日說，王金平曾說過，鴻海創辦人郭台銘若選，王就不會選，如今郭不選，王就有參選念頭。

根據中央社報導，柯文哲晚間出席新書「生死之間」簽名會接受媒體訪問時，做上述表示。

而王金平21日被問到參選總統的下一步時，表達會參選到底的決心，不過，登記參選總統連署日已過，若要選，只能向親民黨爭取政黨推薦；親民黨立院黨團總召李鴻均今晚說，王金平與親民黨主席宋楚瑜兩邊友人已接觸傳話，但王、宋2人並未碰面。

對此，報導引述柯文哲的說法，每人都可按照喜歡或想做的方式處理，他沒有特別意見，認為這是私人間問題。

被問及王金平是否找他聊過時，柯文哲說，「他（指王金平）以前有講過，若郭要選，他就不選，現在郭不選，他就有想要去選」。但目前柯文哲還沒與宋楚瑜聯繫。

(中時電子報)