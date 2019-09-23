外交部近期宣布海灣6國旅客來台免簽？ 政院尚未見公文 21:452019/09/23 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政院發言人Kolas指尚未見開放海灣6國免簽公文(Kolas臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸客自由行不來，台北市政府建議開放中東海灣國家來台免簽，據了解，跨部會評估後，外交部近期就會宣布海灣6國旅客來台免簽。但行政院晚間表示，目前還沒有看到外交部的公文。 中東海灣6國包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、巴林與科威特。外交部發言人歐江安曾說，目前中東6個海灣國家享有來台免簽證待遇，是否開放免簽將整體評估。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關政策開放公文有可能還在進行幕僚作業，政院高層目前都還沒有看到公文。 (中時 ) #海灣 #外交部 #公文 #開放 #中東 也許您會感興趣 推薦閱讀 外交部肯定 菲將全力促進友誼 01:122019/09/19 社會新聞 吐瓦魯新總理對台政策不明 外交部回應 12:332019/09/19 政治 歐布里恩立場友台 外交部盼深化台美實質關係 12:162019/09/19 政治 佩洛西見黃之鋒 陸外交部斥是非不分 17:402019/09/19 兩岸 談韓國瑜訪美3目標 何庭歡批外交部：真行政中立？ 10:592019/09/20 政治 吉里巴斯斷交 外交部：要求購買客機援助 13:442019/09/20 政治 斷交骨牌效應？一張圖曝「這幾國」恐跳船！ 15:282019/09/20 政治 台吉斷交 陸外交部：一中原則大勢所趨 16:292019/09/20 兩岸 我批金錢外交 陸外交部：以己之心度人之腹 17:212019/09/20 兩岸 外交風暴 義守大學成最大苦主 04:102019/09/21 政治要聞 政治熱門新聞 不是韓！太平島挖石油原來是他提的？ - 政治 王金平為何想選？柯文哲爆內幕 - 政治 名嘴爆拿郭董6.5億元 郝龍斌、張善政稱烏龍爆料 - 政治 年輕支持度低迷 趙少康說出韓心聲 - 政治 韓民調再下滑？韓陣營：將有新動作！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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