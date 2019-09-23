陸客自由行不來，台北市政府建議開放中東海灣國家來台免簽，據了解，跨部會評估後，外交部近期就會宣布海灣6國旅客來台免簽。但行政院晚間表示，目前還沒有看到外交部的公文。

中東海灣6國包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、巴林與科威特。外交部發言人歐江安曾說，目前中東6個海灣國家享有來台免簽證待遇，是否開放免簽將整體評估。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關政策開放公文有可能還在進行幕僚作業，政院高層目前都還沒有看到公文。

(中時 )