白韓自己來！國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜23日晚間開直播，親上火線痛批內政部、警政署進駐高雄，故意塑造高雄治安敗壞，並還原現場，解釋去年選舉他為何提及太平島挖石油；緊接著，他痛批蔡政府將斷交原因都推給一國兩制，明顯卸責，「再斷1個，外交部長下台」，最後他補開直播秀「彩蛋」，拿出1包香菸盒提醒網友總統專機走私菸，今天立法院質詢，重要官員居然通通不到，「請大家看清楚，民進黨執政帶來什麼品質保證？」

韓國瑜晚間開直播，吸引上萬人觀看，他在直播中一一解釋近來被外界質疑的事件，包括高雄直播主之間的糾紛引發街頭暴力，韓指出，其實台灣22個縣市，每個縣市長都非常關心治安，人民要的是「安居樂業」，安居在前、樂業在後，沒有治安就沒有一切，高市警方根據警政署調查資料，今年元月到8月，是全國破案率第3名，最近要抹黑韓國瑜、抹黑高雄，塑造高雄治安敗壞，「完全是胡說八道！」

他說，今年六月，桃園停車場歹徒拿槍挾持人質，這月初桃園又發生槍殺，上個月屏東發生直播主被斷手腳，內政部、警政署有沒有進駐？沒有。都是各縣市警察同仁認真緝兇，高雄市也一樣，辛苦逮捕犯罪份子，每個程序都照辦案標準程序，為何桃園、屏東發生暴力事件，中央要大小眼、對高雄吹毛求疵？

此外，太平島挖石油今日在高市議會再度引發討論，韓國瑜解釋，去年選舉時他提出幾個前提，首先是當地有沒有石油，加上國際投資客有沒有意願投資，再來要問行政院有沒有決心開發石油，周邊國家及地區是否有共識認同台灣開採？這幾個前提都講完，他才講如果要開採，太平島由高雄主管，希望讓高雄分一杯羹，解決財政困難的問題。

韓國瑜強調，他從來沒說過高雄市政府要採石油，也沒說過要賣醬油，現在這些人一直黑，為了攻擊不停扭曲。

針對1周內斷交2個邦交國，韓國瑜說，蔡總統把責任都推到一國兩制上，但不管是過去馬英九、陳水扁執政，都沒接受一國兩制，未來也不可能接受一國兩制，請問斷交和一國兩制有何關係？民進黨為了推卸責任，把所有過錯推到一國兩制，我們邦交國越來越少，要珍惜每個現有的邦交國，萬一再斷交一個，外交部長一定要下台，蔡要拿出具體作為，不能讓邦交國一直少下去，更重要的是，不能把所有過錯推到一國兩制。蔡英文說最能夠保護中華民國主權，請問她保護了什麼？

韓國瑜指出，網軍1450黑韓有計畫、步驟、方法，而且飛撲而上，完全是打群架的方式，網路上發現黑韓國瑜、黑柯文哲帳號都有公定價格可買賣，他一點都不訝異，未來不管柯P市長或他，採取法律行動是必要的，例如賴清德就是活活被網軍打垮掉了，難道我們要讓這樣的事情一直上演嗎？

最後他向網友說明高雄市副市長李四川因腸胃不適住院，已逐漸好轉，他說，共事將近10個月以來，覺得李是中華民國優秀的公務人員，認真、善良、專業又忠誠，不眠不休打拚，這次住院韓國瑜一直跟李四川說好好把身體養好，但李堅持出院之後馬上回來，「我說多休養1、2天沒有關係，相信市府團隊每人都一心一意打拚，大家都會全力以赴」。

(中時 )