日本NHK報導，東京都的房價已經連續7年上漲，其主因之一是2020年東京奧運前外國人的「爆買」，日本人今後在東京都心可能買不起東京的房子了。

NHK去年4至5月針對外國人喜歡的超過20層樓、近5年內完工的85棟大廈之售屋情況做了一項調查。結果85棟大廈內，所有權登記在外國人個人和法人名下的房子至少有1434戶，大多集中在中央區、新宿區、港區、豐島區和都心。英屬維京群島等避稅天堂的法人也擁有43戶。

外國屋主則至少有1816人，其中以台灣人為最多，達664人, 其次為包括香港在內的中國有590人，新加坡有367人等，還有同1人擁有6戶的情形。

位於新宿區西新宿的大廈，1戶的最高售價為3億5千萬日圓(約台幣1億餘元)，光外國人或法人就買去了202戶，約每4戶中就有1戶屋主是外國人。即使2億、3億日圓的房子，外國買家也不手軟。

報導中分析外國人最近3、4年在日本買房的背景指出，日圓貶值加上東日本大震災後日本不動產業不景氣，業者便向海外謀求銷售的出路。而且香港、台灣等地的不動產價格高漲，日本的不動產價格則相對低廉。

有不動產業者分析，2016年以前到東京買房的8成外國顧客是為了投資，現在只剩下一半左右。因為東京都心的不動產價格上升，投資的獲利率降低，使得以轉賣為目的購屋減少。大陸限制匯款到海外的額度也影響了大陸人到東京購屋的風潮。另一方面較明顯的是「富裕層」的動向，他們不單純是為了投資，許多人在東京買房是為了當「別墅」使用，有的是為了自己出差、旅遊時住；有的是為了讓留日的兒女住；有的是為了炫富，提供給親戚、朋友遊日時居住。

(中時電子報)