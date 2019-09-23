蔡英文總統決定將論文授權國家圖書館開放供大眾閱覽，國圖館長曾淑賢今天表示，一旦獲得正式授權並取得數位檔後，只要1天行政作業時間，就可提供各界檢索、瀏覽。

曾淑賢今天傍晚5時30分，到總統府與總統府副祕書長劉建忻及總統辦公室主任詹志宏就總統論文授權及供閱方式，以及國圖適合典藏的資料庫，交換意見。同時也確定總統願授權國圖，公開她的博士論文，供大家閱覽。

曾淑賢表示，總統府表示會盡快完成授權國圖的程序，一旦是提供數位檔，還要考慮是放在開放網路或封閉網路？只能瀏覽或能夠進一步列印？這都要進一步確認。站在國圖的立場，會全力配合府方。

對於蔡英文總統要公布博士論文，台大法律系名譽教授賀德芬說，蔡總統早這樣做不就好了，為何之前遲不公布？一旦國圖開放外借閱覽蔡英文總統的論文，她一定會前去拜讀，希望可以看到真品，也瞭解一下跟放在英國倫敦政經學院圖書館的那一本是不是一樣？

(中時 )