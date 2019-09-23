屏東縣舉辦108學年度中等學校學生組語文競賽，南榮國中在國中組中獲獎11項，為全縣最多，其中利紘安在客語演說獲得第1名，成績最優。他在比賽時還唱了幾段客家山歌，將演說詮釋得更加有特色，獲得第1名老師同學都為他開心。

利紘安在校為班級幹部，也擔任四音鼓兼管樂打擊組長和管樂團副團長，平日就有許多事務及練習，在參加語文競賽幾個月練習中，如何在各種練習、班級事務及學業上取得平衡，一直考驗他。

在比賽中他以生動的口語及豐富的肢體語言，加上唱了幾段客家山歌，讓演講更加有特色，獲得評審青睞得到冠軍。未來他將由教育處安排訓練課程，展開一連串的訓練，將在11月底代表屏東縣參加全國語文競賽，希望為屏東縣爭光。

獲得國語字音字形第2名的陳佩瑜說，雖然九年級課業繁重，但努力終於有了成績，這次比賽讓他但對字音字形的辨識更精進，未來會考也更有助益。獲得閩語字音字形第3名的李宥萱說，閩南語不容易，練習過程中曾想要放棄，但在師長和家人的鼓勵下才繼續下去，並拿到好成績。

獲得閩語演說第5名的沈筠育表示，他從小看布袋戲長大，喜歡學習戲中的閩南語台詞，更激發了他對學習閩南語的動機和興趣，家中與長輩、父母都是以閩南語交談，所以對閩南語演說充滿興趣，並專心投入比賽練習。

(中時 )