英國定於10月31日脫歐，英國最高法院發言人表示，明天最高法院將裁定，首相強生關閉國會至下月脫歐前夕是否違法。

經過上週為期3天的聽證後，英國最高法院將在明天上午10時30分（台北時間傍晚5時30分），裁定強生建請女王伊麗莎白二世關閉國會5週至10月14日的合法性。

強生是在上月28日宣布，國會9月3日開議後，奏請英國女王伊麗莎白二世關閉國會，並在10月14日恢復開會。女王對此無法拒絕，只能配合演出。

英國國會會期通常是一年，但從2017年6月後的大選以後都沒有過關閉議會，因此兩年多來都是同一會期。

女王會在政府建議下關閉議會，在關閉議會期間，國會的辯論、立法進程、表決等等都會中止，因此強生這招是直接讓國會噤聲。而在這類政治性決策當中，女王沒有太多置喙空間，無法拒絕首相的要求。

根據強生規劃的時程，9月3日開議後，將在第二週9月10日關閉議會，並在10月14日由女王進行「御座致辭」（Queen''s Speech），發布由內閣擬定、有關政府未來施政的演講文，宣告開議。不論是在開議與關閉議會之間，或是重新開會、脫歐日之間，都沒有太多時間可供反對派運作。

(中央社)