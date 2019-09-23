屏東縣立委第二選區國民黨籍參選人周佳琪。（潘建志攝）

行政院長蘇貞昌日前到屏東除了宣布高鐵南延外，也表示將協助高雄捷運延伸屏東。屏東縣立委第二選區國民黨籍參選人周佳琪23日推出高捷延伸屏東政見，現任民進黨籍立委莊瑞雄反譏，他上任來就一直爭取，但屏東交通建設都是被國民黨阻擋的。

高捷延伸到屏東已說了10幾年，但都只聞樓梯響；這次蘇貞昌公開宣布後，再度成為屏東縣民關注議題。周佳琪23日提出政見，指出高捷橘線延伸萬丹、潮州，紅線南延新園、東港，才能串接高屏生活圈，讓高屏的通勤族有條安全的大眾運輸。

周佳琪表示，屏東每天約有4萬人次通勤族到高雄，屏北地區有國道3號與10號，及台鐵高密度的區間車；屏南海線則只有88快速道路與台17線，沒有鐵道運輸。台17線進入高雄市沿海路大車極多，88快速道路又常塞，非常危險。

她建議，高捷橘線從大寮沿88快速道路共構，直通萬丹、潮州；高捷紅線沿台17直達新園、東港，除了解決88快速道路的塞車，也能提供高屏民眾環保快速的大眾捷運系統。只要她進入立法院，一定以高捷延伸為重任。

莊瑞雄表示，他上任以來就一直爭取屏東的交通建設，包括高鐵或高捷南延、屏南快速道路、屏東第二高速公路，甚至是小琉球的交通船；反倒是一直以來都是國民黨團和立委在反對高捷南延，動不動就凍結預算。

他說，他為了捍衛高捷預算常在立法院跟國民黨立委互譙，議長的女兒代表國民黨參選，卻不知黨團的行徑，很奇怪。而且高鐵、高捷南延不用等到她進立法院就幾乎規畫好了，唯有民進黨繼續執政才有可能繼續下去。

(中時 )