台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲23日受訪時表示，選舉還是一個說服的過程，每天還是要認真做事。柯也暗酸蔡英文說，「如果全面執政，國家更爛，那有什麼用呢？」

根據《中評社》報導，柯文哲23日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到怎麼看民眾黨的民調？會拿下幾席立委席次？柯表示，選舉還是一個說服的過程，每天還是要認真做事，我們常常把手段當目的，常常說要取得政權才能實現理想，把取得政權當作至高無上的第一優先，再去合理化他們所有行為，其實理想和手段還是要分開，理想是台灣可以變更好，這才是真正的目標，而不是每天在講有幾席。

柯文哲也暗酸蔡英文說，「如果全面執政，國家更爛，那有什麼用呢？」

至於會不會擔心民眾黨區域立委參選人遭藍綠夾殺，最後民眾黨泡沫化？柯文哲依舊強調，每天認真做事，目標和手段還是要分開，不要把手段當作目標，台灣政黨政治現在有很大的問題就是把手段當作目標，取得政權變成當作目標，再去合理化所有行為，這才是不好的。

(中時電子報)