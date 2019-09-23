恆春瑪力手感烘焙坊以在地生產洋蔥，製作洋蔥起士蛋糕。（潘建志攝）

恆春瑪力手感烘焙坊自己磨製芝麻醬製作的芝麻起士蛋糕。（潘建志攝）

起士蛋糕很常見，但你有吃過洋蔥起士蛋糕嗎？位在恆春的瑪力手感烘焙坊，老闆娘張嘉芬將在地生產的洋蔥炒過後製作起士蛋糕，洋蔥的香甜搭配起士的濃郁風味絕配，成為店裡的招牌。除了洋蔥口味外，店裡還有芝麻起士蛋糕，芝麻香融合起士也超級搭。

張嘉芬喜歡嘗試製作不同風味的產品，不想販售一般的起士蛋糕；由於店裡已有多種洋蔥的糕餅商品，因此決定研發洋蔥起士蛋糕。她將洋蔥炒了5、6個鐘頭後，加入些許檸檬汁提味，一起製作起士蛋糕。

研發過程大約1、2個月，她說，製作起士蛋糕不難，重要的是如何在起士濃度和酸甜口味間取得平衡。因為起士是重奶的味道，需要一點甜味和酸味，才平衡起士的濃厚風味，還好洋蔥本來就和起士本來就是好朋友，兩者味道很容易搭。

除了洋蔥口味外，她也研發了芝麻起士蛋糕；為了堅持品質，她不買外面的芝麻醬，而是自己以黑芝麻現磨現做。她說，研磨的黑芝麻帶有微苦味，因此必須加入檸檬汁和砂糖調味，才能夠讓芝麻的清香及起士的濃烈合而為一。

兩種口味的起士蛋糕，張嘉芬都很貼心地製作了重乳酪和輕乳酪兩種不同起士成分的產品。她說，因為有的顧客愛奶味重，有的則喜歡清淡一點，提供多元的選擇，讓顧客能盡情享用起士蛋糕的美味。

瑪力手感烘焙坊

地址：屏東縣恆春鎮南門路46號

電話：08-889-9525

營業時間：上午9點半到晚上9點

公休日：無特定公休

售價：重乳酪起士蛋糕150元、輕乳酪起士蛋糕120元

(中時 )