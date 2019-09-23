永康分局今晚舉辦「108年檢察官與民有約暨社區治安會議」。（永康分局提供，曹婷婷台南傳真）

2020大選腳步接近，台南市政府警察局永康分局今晚舉辦「108年檢察官與民有約暨社區治安會議」，檢察官當場傳授查賄5要領及保存賄選證據6重點「4W2H：誰行賄(WHO)、何種選舉(WHAT)、向誰行賄(WHOM)、行賄地點(WHERE)、如何行賄(HOW)、賄選金額(HOW MUCH)」，透過貼近民眾的語彙，期使全民共同查賄，期待本屆選舉能真正選賢與能，會中舉辦查察賄選有獎徵答，氣氛熱烈。

晚間登場的查賄活動由台南地方檢察署檢察長林錦村暨永康分局分局長呂世明邀集主任檢察官蔡佩容、檢察官劉修言、臺南地檢署政風室主任蔡侑哲、市警局副局長李政曉、台南市調處主任朱慶賢、永康區公所政風室主任洪肇寬等單位列席，邀請轄內立委候選人、市議員、里長、守望相助隊等民意代表及警友會、義警、民防、志工、守望相助隊等約近百人參與。

呂世明盼藉由面對面與地區意見領袖雙向溝通，呼籲大家一起反賄選，共同打造優質選風、淨化社會治安，響應乾淨選舉。

檢察官劉修言進行反賄選法治宣導，親授查賄五要領「接(接近買票者)、保(保存賄選相關證據)、打(打檢舉電話)、訴(被起訴後領取部分獎金)、定(判決確定有罪領取全部獎金)」及保存賄選證據6重點：「4W2H：誰行賄(WHO)、何種選舉(WHAT)、向誰行賄(WHOM)、行賄地點(WHERE)、如何行賄(HOW)、賄選金額(HOW MUCH)」供來賓參考，氣氛熱烈。

檢察長林錦村強調，端正選風、禁絕不法是此次選舉查察核心目標工作，民眾如遇賄選或不法情事，可打電話或傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，儘量保存證據，檢舉賄選獎金最高1千5百萬元，對檢舉人身分絕對會依法保密。

呂世明表示，檢、警、調、政風等機關為達成本次選舉查察三大目標：積極查賄、壓制暴力、全面反賄宣導，特別舉辦檢察官與民有約暨社區治安會議宣導，一旦發現有任何賄選情資，請向警察機關或地檢署檢舉，拒絕讓金錢及暴力影響選舉結果，也期盼透過檢調、政府及全民努力，普及反賄觀念，締造優質選舉環境。

(中時 )