阿富汗官員今天表示，南部海曼德省（Helmand）據報發生空襲，造成包括孩童約40名平民死亡，相關單位正調查中。儘管阿富汗有一支小型空軍，多數空襲皆由美軍發動或支援。

美軍是駐阿富汗多國聯合部隊中唯一提供空中打擊支援者。根據聯合國紀錄，阿富汗境內死於空襲的平民數去年急遽攀升，原因為政府軍和美軍加強對塔利班和伊斯蘭國（IS）的空中打擊。

阿富汗國防部表示，將對海曼德省平民死傷事件進行調查，並分享調查結果。不到一週前，一架無人機才剛在東部的南加哈省（Nangarhar）造成至少9名平民死亡。

根據海曼德省省長的說法，死於空襲的包括14名塔利班作戰人員和6名外籍人士，且執行空襲的是阿富汗特種部隊。

地方居民和官員則指出，當安全部隊展開地面和空中行動，以打擊可疑的好戰分子時，一個婚禮活動正在進行。

海曼德省議員艾昆薩達（Majeed Akhundzada）告訴法新社，參與打擊行動的包括阿富汗和外國部隊。

(中央社)