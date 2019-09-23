新竹地檢署前檢察官詹昭書，任內向汙泥廠業者詐取73萬餘元，涉犯貪污治罪條例，最高法院19日駁回上訴，確定詹判處有期徒刑10年，檢方原定24日傳喚詹到案執行，詹23日晚8時25分許提早報到，檢察官訊問後依法發監執行。

詹昭書在2009年至2010年間，利用其檢察官身分及執行職務機會，認識經營溫泉會館的張姓業者，佯稱可幫忙張男的何姓友人處理汙泥 廠案件，但必須支付相對報酬。

張、何兩人信以為真，陸續替詹昭書給付傢俱貨款給傢俱行，並交付現金給詹，但詹並未依承諾內容為處理相關案件，讓詹共詐得73萬6千餘元。

此案經竹檢檢察官將詹昭書起訴，台灣高等法院3次將詹昭書判處有期徒刑10年，褫奪公權6年，並將其犯罪所得宣告沒收。

本月19日最高法院駁回上訴而確定，最高檢察署依法務部頒「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」層轉通知竹檢。

檢方表示，接獲通知後，隨即依法分案辦理本案執行作業，由執行檢察官開立傳票通知詹昭書在24日上午9時30分到案，並立即啟動防逃機制，並在不侵害隱私方式下對詹昭書進行監控，但詹晚間自動提前到案，訊後依法發監執行。

(中時 )