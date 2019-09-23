彰化市長林世賢（左）23日前往探望全市最年長、108歲的女人瑞張寶，祝賀她健康長壽。（謝瓊雲攝）

九九重陽敬老，彰化市長林世賢23日帶著敬老金、金鎖片，及燕窩、雞精等補品，前往彰南路高齡108歲女人瑞張寶家中祝賀，祝福與中華民國同年歲的她能夠健健康康「呷百二」！

在福田里長張畯蓄與市公所社會課長孫培富等人陪同下，林世賢與張寶家屬一起唱生日快樂歌為她慶生、還餵她吃蛋糕。林世賢表示，張寶出生於1911年，是目前全彰化市最年長的人瑞，與中華民國同年齡，她的人生見證了中華民國的歷史，別具意義。

張寶從小在彰化市福田里出生、成長，20歲那年嫁給同村庄裡的丈夫，嫁入農家後跟著夫家一起務農，種植水稻、地瓜、西瓜與香瓜等；農閒時還主動「換工」幫忙其他農家挑鳳梨、摘龍眼荔枝等，一路從年輕工作到老，直到80歲那年才在子女兒孫柔性勸說下退休，長年務農當健身，也練就一身輕盈俐落的體態、鍛鍊健康的體魄。

家人說，張寶生育3男3女，各自婚嫁、五代兒孫已逾百人，兒女每天都會輪流買菜回來探視，她的養生之道是過養生規律的生活；每天早上吃饅頭配一罐營養補給素，午、晚餐吃粥，飯後都會喝魚湯補充體力與營養。

(中時 )