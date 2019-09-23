韓國瑜直播

雄市長韓國瑜議會答覆「挖石油是誰說的？」一事被打臉，連行政院長蘇貞昌都嘲諷「睜眼說瞎話」。他晚上透過臉書直播說「從沒說過高市府要開採石油、也沒寫在政見內」。

韓國瑜晚上8時40分在臉書針對近來的高雄直播主之亂，以及挖石油等議題做說明。談到今天在議會總預算說明時否認太平島到挖石油事件，他說，當初是因為了解高雄財政負債3000多億元，想到太平島屬旗津中興里，也知道中油兩次探勘，還提到有無國際投資客要投資、行政院有無決心開發、周邊國家和地區有無開發共識等。

他指出，當時想如果要開採，拜託讓高雄分一杯羹，解決高雄市的負債問題，「我從沒說過高市府要採石油、也沒說過市府要賣醬油」，他批評民進黨議員不斷抹黑，還說預算書不編採石油預算。

韓國瑜說，當初想如果各方有達成共識，市府就可能有機會分一杯羹；所以「請大家了解，此狀態也沒寫在政見內」，大家黑他、攻擊他，好像把他當把他傻瓜，所以透過直播澄清。

談到治安問題，韓國瑜說，執政後就是要讓人民安居樂業，百業興旺做生意賺錢，但要治安好。高市治安1到8月是全國排行前3名破案率高的城市，不滿近來被抹黑「高雄街頭槍聲大作」、「高雄治安敗壞」。

韓國瑜舉桃園月初發生槍殺案、上週屏東有直播主被斷手腳等重大刑案，警政署沒派員進駐；而高市警辦案都照程序，並逮直播主並收押，質疑行政院、警政署對高雄大小眼，呼籲中央勿因韓執政就放大對待。

(中時電子報)