在高雄市長韓國瑜揚言換人下，高雄市前鎮分局日前平定「直播主之亂」，蔡英文總統今晚表示，身為總統，「維持社會安定，是我最重要的目標之一」。過去三年多，政府一共破獲470個幫派犯罪組織，她警告意圖破壞社會安寧的不良分子「請不要心存僥倖」。

號稱「直播天王」的連千毅日前位於高雄鼓山區的倉庫被砸，前鎮區的寵物店隨後遭人連開5槍，為整治高雄治安，韓國瑜對高雄市警察局長李永癸下令，如果再發生類似案件，就要撤換前鎮警分局長，前鎮分局隨後也平定「直播主之亂」。

蔡英文今晚在臉書表示，現在是社群的時代，網路公眾人物的言行，對小朋友、青少年有很大的影響。「我自己也有使用社群，我跟大家一樣，很關心如何維持一個健康的社群環境」。

她說，這陣子，她收到不少網友留言，特別是家裡有孩子的家長，紛紛表達他們對治安的憂心。「我公開告訴每位家長：請你們放心，身為總統，維持社會安定，是我最重要的目標之一。」

針對高雄近日的治安狀況，蔡英文指出，內政部跟警政署透過專案方式進行徹查，不論是傳統犯罪，或是新型態由網路直播引發的治安事件，都務必嚴加執法，將犯罪相關人等一網打盡！

她也說明，過去三年多，政府一共破獲470個幫派犯罪組織，逮捕嫌犯3877人。我們也執行「安居緝毒專案」，掃蕩所有製造、運輸、販賣毒品的成員，從源頭杜絕毒品的危害。

蔡英文強調，維持治安，是政府的責任。警告意圖破壞社會安寧的不良分子，請不要心存僥倖，「不然，下一個被逮捕歸案的，就是你」。

(工商 )