中共正建造3艘大型兩棲攻擊艦，首艘26日下水

中國大陸海事局網站今天發布[2019] 0458號禁航令稱，9月26日中午11:30至13:00，上海黃浦江浦東側滬東船廠新船出塢，部份江面禁止通航。外界估計，禁航原因與軍事有關，應該就是正在滬東造船廠建造的中共海軍075型兩棲攻擊艦要在當日下水。消息指出，外界原先估計第2艘國產航母可能會較075兩棲攻擊艦更早下水，但最後還是讓075型兩棲艦搶了先。

中國大陸海事局網站發佈「滬海航〔2019〕0458號」通告稱：

時 間：2019年9月26日1130時至1300時。

水 域：滬東中華造船（集團）有限公司浦東側船塢至浦東側4號碼頭前沿水域，船塢向上游500米、向下游1000米，向浦西側350米水域禁止通航。

作業方式：「H1823A」新船出塢，「東華3號」及「滬拖6」兩艘拖輪配合出塢作業，「滬拖10」擔任現場警戒艇。

注意事項：1、出塢前15分鐘，應在下水船和船塢的明顯易見處顯示規定信號；2、作業船加強VHF06頻道值守和動態通報，保持正規瞭望。3、船舶航經作業附近水域時，保持安全間距，謹慎駕駛，注意避讓。4、如遇實際風力大於6級或視程小於500米，作業暫停並順延一天。

早先的報導指出，從大陸軍迷在造船廠附近拍攝的照片顯示，大陸首艘075型兩棲攻擊艦建造進度迅速。它採用現代兩棲攻擊艦比較常見的一體化艦島、雙桅杆設計，建造時運用巨型總段建造技術，在建造之前先完成預舾裝，管線、基座與閥門等大都已安裝到位，因此建造度較快。

大陸軍事評論曾指出，075兩棲攻擊艦是維護中國大陸海外利益的重要武器，它搭載大型直升機與登陸艦艇的功能，可能會扮演比航母更重要的角色。以目前美軍使用的經驗來看，在海外部署時，兩棲攻擊登陸艦都是在部署的最前鋒。

中共首批075艦預計會有3艘，排水量4萬噸，比美軍4.1萬噸的黃蜂級（Wasp）兩棲攻擊與4.5萬噸美利堅級(America)略小，但比日本2.6萬噸出雲級與法國2.1萬噸西北風級(Mistral)大得多。

(中時電子報)