總統府對蔡總統「論文門」逐一釋疑，媒體人彭文正今天在「政經關不了」節目痛批，蔡為了圓謊得不斷編織謊言，質疑府方拿出的論文實際上只是蔡英文當年的個人筆記或是計畫版本，倫敦政經學院都只肯附註來自2019年，不願承認這是「1984年原件的影本」，府公布的論文年代也兜不攏。

府方表示，倫敦政經學院在今年6月前找不到蔡的論文，是因為校方將紙本遺失，彭文正指出，蔡所有同學的論文在倫敦政經學院索引都可被搜尋到，只有蔡英文沒有，對於蔡的論文，倫大圖書館負責收藏的人說從來沒有收過，Senate House也沒有收過，IALS（高等法律研究院）也沒有，「一本論文在這三個地方都遺失的機率有多大？」

對府方昨天公布的論文原始資料，彭文正認為，這根本只是一本蔡個人收藏的版本，或者說是筆記或計畫之類的，不是她的論文。倫大圖書館在收藏的該本翻印本中，也是附註「這是一個影印造相的版本，是2019年來自蔡英文的個人版本」而不是說「這是1984年原件的影本」。

他說，更啟人疑竇的是倫大圖書館電腦正式查詢的系統當中，標明的是1983年，但根據總統府公布的資料，蔡是在1984年收到論文合格通知書「請問有哪個學校在論文還沒確定通過前，就先收藏了？」

至於蔡的論文指導教授Michael Elliott，府方表示他是國際知名教授，資格沒問題，彭文正則說，Michael Elliott後來確實很有成就，但不能據此就說他在29歲時，就有指導碩博士生的資格，何況他只有大學畢業。

彭文正也透露，今年7月他曾上網查詢蔡英文的論文，當時論文上標註作者有兩個人，除了蔡英文，還有Michael，但在提出質疑後不久就被改為蔡英文一個人的名字，Michael已去世無法親自說明，但根據常理，只有研究計畫的報告才會有兩人掛名，這也可以解釋，為何蔡的該本所謂論文會沒頭沒尾、漏頁、還有手改，就是因為這根本不是一本論文。

(工商 )