彰化縣議會臨時會23日開議，由審計室主任張倍榮進行去年年度總決算審核報告，針對歲出歲出，短絀雖已趨緩，但公債未償餘額仍居高不下，建議應籌謀善策勵行開源節流；至於前瞻基礎建設補助款執行率偏低，也要求縣府檢討改進。

張倍榮指出，彰化縣政府107年度歲入決算審定約404.45億元、歲出決算405.62億元，差短1億餘元，加計債務還本66億3666萬餘元，合計67億餘元，經舉債82億元償還舊債、填補財政缺口，收支賸餘約14.46億元。

審計室認為，彰化縣自2012年起連續7年發生差短，雖歲入歲出短絀已趨緩，但長年仰賴舉債應付各項政務支出，導致公債未償餘額居高不下，建議應籌謀善策勵行開源節流。

彰化縣1年以上長債約167.8億元、短債約96.36億元，長債比率高達33.58％，審計室直指社福支出超過一致標準社會福利，恐壓垮財政；此外，去年前瞻基礎計畫共補助彰化縣逾26億元，經費到位後卻僅用掉7億多元，13.61％的執行率偏低，函請縣府檢討改善。

縣府指出，未來編列預算時將依施政優先次序及撙節原則辦理各項歲出，開源節流，嚴格控管債務成長幅度；至於前瞻計畫工程多數處於規畫設計階段尚未發包，或工程執行中尚未達付款階段，導致執行率偏低。

(中時 )