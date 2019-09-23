簽書會冷清，就要靠市府系統拉黨員？讀者晚間向本報爆料表示，台北市府市政顧問蔡壁如在今晚9時許起，開始在市府各公務群組狂發加入民眾黨的訊息，收到訊息的公務員們提心吊膽，不知道該不該「被加入」民眾黨？議員獲悉痛批柯文哲踐踏行政中立，讓台北市政府淪為民眾黨中央黨部。

據了解，由於疑似受到柯文哲簽書會場面冷清影響，台北市市政顧問蔡壁如今晚在北市府許多公務群組中廣發「歡迎加入民眾黨」及入黨網址的訊息，下班休息時間卻在公務群組收到加入民眾黨訊息的市府官員們，也對這個訊息無所適從，不知該如何回覆。

蔡壁如緊接著又另發一則9月13日「生死之間覺醒之時 柯文哲從政之路」的影片連結。

市府官員私下指出，如果只是傳發市長施政的影片，也還無可厚非，但蔡壁如卻是在公務群組裡散布加入民眾黨的訊息及網址連接。即使已是下班時間，但利用公務群組之便推動政黨活動，也違反行政中立原則。

對此台北市議員游淑慧認為，蔡壁如膽敢在市府公務群組中廣發拉攏加入民眾黨的訊息，完全是因為獲得柯文哲的包庇，才會如此肆無忌憚。

游淑慧認為，如果民眾黨真的好，就應該會有許多支持者歡喜甘願的主動加入，但如今民眾黨區域立委找不到人選，不分區立委人選又只能依賴台北市局處首長，柯文哲才會違反自己訂下的規定，自打嘴巴在市府裡面拉攏黨員，台北市政府儼然淪為民眾黨的中央黨部。

游淑慧指出，民眾黨標榜柔性政黨、不繳黨費，讓許多不想入黨的首長因此「被入黨」，柯文哲從原本高民調高人氣，最終卻落得招募黨員不順還要拉下屬充數，暴露出柯文哲行事作風「真的很糟糕」。

(中時 )