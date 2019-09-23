總統蔡英文倫敦政經學院博士論文爭議，在總統府今(23)日公布蔡英文36年前，透過打字機繕打好的400多頁論文原稿，並將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，可望告一段落。但在事發之初，蔡英文卻用提告方式對付質疑者，資深媒體人黃暐瀚對此重提2011年舊事，質疑蔡英文說一套、做一套。

黃暐瀚在臉書表示，2011年，馬英九因為「私會賭盤大亨」的週刊報導，被民進黨公然指控，告上法院。當時的「法定代理人」，黨主席蔡英文曾說：

「馬總統提告這件事，選舉的味道太重，做一個總統如果要把事情講清楚，其實可以講清楚，不需要用訴訟來證明。總統最重要的事，就是當人民對總統所做的事情有質疑的時候，必須要負起責任講清楚，不必用訴訟作為說明方法，重點是總統是否有誠意說明真實情況」。

如今，蔡英文發生倫敦政經學院博士論文爭議，事發之初，蔡英文忘記了她曾批評「馬總統提告這件事，選舉的味道太重，做一個總統如果要把事情講清楚，其實可以講清楚，不需要用訴訟來證明」。反而，對台大法律系名譽教授賀德芬、北卡羅來納大學夏洛特分校助理教授林環牆以涉嫌妨害名譽罪嫌提告。

今昔相比，「做一個總統如果要把事情講清楚，其實可以講清楚，不需要用訴訟來證明」成為一種反諷。所以，黃暐瀚問道：既然這樣，那為什麼蔡總統，不好好說明「論文案」，而是提告質疑的人呢？

(中時電子報)