我們太陽系中的鄰居-金星，與地球大小差不多，是地球的體積的95%，不過，它有著最惡劣的環境，大氣層中的二氧化碳含量高達96.5％，還有硫酸氣體，這還不夠糟糕。它的表面溫度高度462°C，該溫度足以熔化鉛，以「煉獄」來形容都不為過。然而，電腦模型表明，金星的以前可能不是這個樣子，7億年前的金星曾經是個有著海洋的水行星，也可能具有生命。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，在水星、金星、地球、火星這4個固體行星當中，地球是唯一的生命行星，實在感覺相當遺憾。金星的情況尤其特殊，它的大氣層異常濃厚，大氣壓力是地球的上千倍，先前就有科學家猜測，這種濃厚的大氣層，會不會曾經是海洋物質的一部分?只是被行星表面的高熱而蒸發成氣體，再也無法降雨?美國航太總署高達德太空科學研究所的麥可‧魏(Michael Way)與安森尼‧迪‧吉尼歐(Anthony Del Genio)兩位學者透過電腦模擬得出結論，金星的大氣發生根本性轉變之前，可能曾經有海洋，而且液態水維持的時間，短則大約在2億年，長則30億年。

過去40年間，美國與俄國都對金星發派出過許多探測船，其透過強力雷達，我們了解金星的表面地形，結果發現金星有些地方有明顯較高的高原，有些地方則是大平原，有像陸地與抽乾了海水的海洋。如果真是這樣，那麼這個星球過去曾經是完全截然不同的風貌。

為了確定這個猜測是否可行，魏和吉尼歐以不同程度的水，覆蓋金星進行了一系列5種模擬，其中包括水深10公尺的淺層海洋，或是海洋深度310 m公尺的廣大海洋等研究，然後模擬42億年前和7.15億年前的太陽輻射強度，看看能否維持金星上的水世界。

他們發現，理論上，金星都能保持在攝氏20度至50度之間，並非完全符合地球標準，但足以保持液態水。更重要的是，在最佳情況時，金星可以保持這種情況長達30億年。如果這些模型成立，這表明金星位在「適居帶」，儘管接收到兩倍於地球的太陽輻射，但仍然有機會出現生命。

兩位科學家認為，遠在42億年前，金星剛剛形成後不久時，它的表面迅速冷卻，早早脫離了岩漿海時期，之後金星大氣中的二氧化碳，通過與30億年前地球上發生的類似機制，吸收到了地殼中的矽酸鹽層中，這將留下一個以氮氣為主，微量的二氧化碳和甲烷的類似地球大氣層，此時的金星，可能有著豐富的水份，宜人的環境，也就可能是金星的生命時代。

那麼後來發生了什麼事？研究小組猜測，在距今7億年前，金星可能發生嚴重的全面火山爆發，大量的埋在地殼裡的二氧化碳，又被釋放到大氣層裡，巨量的二氧化碳引發金星的全面溫室效應，另外，硫磺氣體也跟著噴出，金星變得愈來愈熱，把原本的海洋都給蒸發了高溫將水分子解離成氫和氧，氫氣逸散到太空裡，而氧氣與游離的碳，也結合成二氧化碳，終於使金星變成高熱的環境。

魏說：「金星上可能曾發生毀滅生態的火山活動，在地球上，我們也曾有類似的例子，那就是2億年前與大滅絕有關的西伯利亞玄武岩事件，但金星的規模更可怕，徹底改變了金星。」

研究小組強調，這個猜測著實大膽，仍然有很多主要問題要回答，包括在7億年以前，金星上的水量倒底有多少，金星的毀滅是一次性事件，還是數十億年的一系列事件。

假如金星在7億年之前是個水行星，那麼當時的地球呢?當時的地球應該已經有海洋，一些微生物也在發展中，但是直到6億年前，地球才出現生命爆發性增加的的寒武紀大爆發事件，然而6億年前的金星，卻正在衰亡毀滅中，正如那首無名的唐詩：「君生我未生，我生君已老；君恨我生遲，我恨君生早。」

(中時電子報)