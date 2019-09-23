原能會主委謝曉星在立法院「證實」，已在107年、10年完成4批872 束核子燃料棒外運作業，安全運往國外燃料廠家。韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政表示，已外運的核料棒，是2號機組及極少數1號機組的燃料棒，目前1號機組仍有864束核料棒，足以支持1號機組重啟；其實這些都是先前就公布的資料，只是政府故意不講清楚，要造成外界認為核四已無法重啟的錯誤印象。

至於綠委林淑芬與部分團體，聲稱「台電交給中央地質調查所判定的資料，確定核四周圍海域有活動斷層」，要求立即終結核四計畫。張善政說，地調所才有專業能力，確認核四周圍有無活動斷層；正確的作法，應是地調所進行調查，再告訴台電並向外界公布核四周圍有活動斷層，怎會是反過來由台電提供資料給地調所，再由第三方代為解讀「地調所確認核四周圍有活動斷層」？

張善政強調，「一切應以地調所的說法為準」，況且韓營主張重啟核四，前提是「安全無虞」，若核四周圍的確有活動斷層，無法確保安全，當然就不會主張重啟核四。

在8月22日，張善政與韓國瑜說明能源政策時，張善政對如何重啟核四就做出兩點釋疑。張善政說，「現在送出去的燃料棒不到一半，剩下的燃料棒可以撐起核四1號機的運轉」，當初民進黨政府已為燃料棒可以送出去賣錢，但因為有規格問題，根本賣不掉，所以運出去的東西有機會拿回來，目前評估這些是賣不出去的。

至於核廢料如何處理，張善政也說，他擔任行政院長時，在台電編了一筆預算，要把核廢料送到法國去精煉、濃縮和固化，但那個案子送到立法院時，民進黨已執政，所以直接把這筆預算退回經濟部，從此不碰。張善政強調，所以核廢料不是不能處理，是民進黨政府故意不處理在騙民眾，不想處理讓大家恐慌；如果明年韓國瑜當選，就會處理核廢料，大家不要擔心。

(中時 )