國民黨文傳會主委程美華。（黃福其／攝）

前立法院長王金平聲稱參選總統到底，且對於「是否向親民黨爭取提名？」表示「可以這麼解讀」、「就努力看看」。親民黨知情人士說，王金平尚未與親民黨主席宋楚瑜見面，但已透過管道向宋表達意願，親民黨將在10月中旬決策小組，屆時決定自推人選，或與友好人士合作。

對於王的動向，國民黨文傳會主委程美華說，王是被動回應媒體，目前沒黨紀問題，要等到「發生事實」，確有違紀，才會啟動黨紀；至於「事實」有兩種，一是親民黨與王正式宣布合作，推薦王參選總統，一是王自行或由他黨推薦登記參選總統，屆時一定啟動黨紀處分。

一位國民黨操盤人士對外界關注王的動作，頗不以為然。他表示，郭台銘才剛退，國民黨現在正全力向前走，以拆穿「空心蔡」失政面具為最重要戰略，「不必再去理會誰故意放話、擺姿態，要再擾亂國民黨選戰步驟」，反正日後若有什麼狀況，該怎麼處理，就怎麼處理。

(中時 )