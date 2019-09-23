鴻海創辦人郭台銘棄選總統後，國民黨2020選戰攻防重點鎖定蔡政府失政、酬庸等流弊，將參考去年九合一選前「幹話撲克牌」文宣成功經驗，再推「酬庸撲克牌」，要強攻蔡政府人事酬庸、用人唯親的黑幕，預計10月推出，至少發行5萬盒。

「酬庸撲克牌」已完成樣品，綠色的封面印著「地表最強酬庸王」、「有民進黨的關係，真好」等字樣。54張牌中，領銜的4張大牌包括黑桃A行政院長蘇貞昌、紅心A行政院副院長陳其邁、方塊A交通部長林佳龍、黑桃A中選會主委李進勇，4人都是去年底縣市長選舉失利者，都被歸類在「敗選者聯盟」組；該組還有台水董事長魏明谷，被列為黑桃2。

其他組別以「菊犬升天」組達15人最多，包括勞動部長許銘春、客委會主委李永得等陳菊人馬；另有交通部長林佳龍的「龍家班」組，如交通部政次黃玉霖、桃園航空城董事長王義川等人；「DPP主委陣線」組，如黨產會主委林峯正、促轉會主委楊翠等人；「DPP金庫」組，如兆豐資產管理董事長林永堅、合庫資產管理董事長蔡見興等人；「華航」組，如華膳空廚董事長葉菊蘭、桃勤董事長郭榮宗等人；「企業」組，如神腦國際董事長賴勁麟、被加註「最強實習生」的前北農總經理吳音寧等人。

知情人士說，除了上述組別，另特別臚列「DPP帶年輕人飛」組，包括人稱「口譯哥」的駐美政治組長趙怡翔、駐日諮議劉家愷、擔任駐泰機要秘書的管碧玲女婿林子揚、台船子公司董事鄭亦麟，都是有背景就佔高位、領高薪的綠營年輕人。

據悉，「酬庸撲克牌」係北市議員徐弘庭在國民黨中常會提議，黨副主席兼秘書長曾永權也認為去年10月發行的「幹話撲克牌」迴響大，對九合一選戰提供不錯火力，不少縣市供不應求，決定親自主導全案，指示立院黨團、政策會與智庫蒐集蔡政府酬庸事證，再由文傳會後製。相較去年印製「幹話撲克牌」，黨中央一度找不到財源，這次曾永權一口應允募款製作。

知情人士說，因民進黨人事酬庸「族繁不及備載」，一度考量發行 A、B版，因考量經費而作罷，目前正在做最後調整。相較「幹話撲克牌」印上照片，這次由文傳會黨工將54位主角採人像繪製，搭配現職及過去職務的背景文字解說，一定能讓大家對蔡政府用人唯親、國庫當黨庫的惡劣作法非常「有感」。

(中時 )