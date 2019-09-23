吃貨注意！ 正宗陽澄湖大閘蟹正式上市

著名的美食江蘇陽澄湖大閘蟹今天正式開捕！據當地業者表示，今年陽澄湖高溫天數少，水質持續改善，加上投放品種不同，無論公蟹母蟹，體重都比往年大，肉質更加肥美，愛好此味的老饕們有福了。不過業者也表示，價格預計也會比往年高出一成左右。

按往年常例，中秋節一過，大陸最知名的陽澄湖大閘蟹就會正式開始捕撈。據陸媒報導，真正的「陽澄湖大閘蟹」特指蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域所產，必須符合一定的標準。主要產區在沿湖常熟市、昆山市、相城區、工業園區4個縣級行政區域。而每年的陽澄湖大閘蟹開捕節，就在這4個地方輪流舉辦。

為保證品質、防止仿冒，江蘇陽澄湖大閘蟹行業協會製件了防偽「蟹扣」，消費者購買時要認明蟹體上的這只「蟹扣」，才是正牌陽澄湖產品。（圖／江蘇新浪）

每年中秋一過，就是陽澄湖大閘蟹正式開捕季節。圖為準備在陽澄湖捕撈大閘蟹的船隊。（圖／江蘇新浪）

報導說，2019年的陽澄湖大閘蟹開捕節在知名旅遊地點常熟沙家濱舉行。蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會工作人員表示，今年大閘蟹產量在1400噸左右，比去年是1300噸略增。

業者指出，今年陽澄湖大閘蟹的個頭和數量比往年顯著提升，是由於今年高溫天數少，圍網整治後陽澄湖水質持續改善，蟹體平均較往年更大，3-4兩以上規格螃蟹產量預計比往年增長15%-20%。

不過，由於陽澄湖養殖水面縮減，加上養殖成本提升，今年10只裝4兩公蟹和3兩母蟹的價格預計上漲10%，去年80元人民幣一隻，今年預計要達到90元人民幣一隻，但最終價格還要看開捕上市後的市場情況。

(中時電子報)