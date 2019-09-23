野生楊冪現身故宮 零P圖網友看傻：這腿我服了 23:402019/09/23 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊冪。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊冪和鄧倫現身故宮錄節目。（圖／翻攝自新浪娛樂微博） 楊冪腿超細。（圖／翻攝自新浪娛樂微博） 大陸女星楊冪自出道以來一直維持纖細身材，尤其修長筷子腿是她的招牌，讓許多粉絲稱羨不已，近日她和男星鄧倫在北京故宮錄節目，一現身就吸引民眾搶拍，在網上掀起熱議。 有網友PO出在故宮巧遇楊冪、鄧倫錄《上新了故宫》的畫面，兩人專心於觀賞文物，看來相當認真，而楊冪當時穿著毛衣搭配短褲，腳踩平底鞋，露出一雙纖細筆直長腿，儘管是未修過的照片，真實身材依舊沒走樣，引來網友驚嘆連連「楊冪這個腿噢」、「這腿我服了」、「楊冪太瘦了吧」。 (中時電子報) #楊冪 #鄧倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 常玉曲腿裸女 上看1億港元 04:102019/09/19 藝文副刊 李宣美曬長腿 米蘭賞PRADA 04:102019/09/19 時尚消費 胖老爹殞落？網曝2猛店 這家天龍人竟沒聽過 10:332019/09/19 生活 宣美辣翻時裝周「上、中、下透視全開」美胸彈出網暴動 14:462019/09/19 星光 為故兒開IG 半百辣嬤曬美腿爆紅 15:192019/09/19 正妹 驚見辣妻雙腿大開 他傻：該幹嘛？ 00:022019/09/20 生活 宋仲基恢單首發短片！宋慧喬再曬「白皙腿根」反擊 11:272019/09/23 星光 曾之喬「上下齊開」雪白嫩乳、腿根 網秒醒：這樣穿逼死誰 21:552019/09/21 時尚 歐陽娜娜3招將楊冪打落神壇 榮登最新「帶貨女王」 17:182019/09/22 娛樂 最美開箱！美腿黑絲妹曬絕對領域 17:292019/09/22 正妹 娛樂熱門新聞 幼幼台到《炮仔聲》 陳珮騏的高學歷鮮肉弟讓網友狂猜 - 娛樂 野生楊冪現身故宮 零P圖網友看傻：這腿我服了 - 娛樂 老公積欠120萬健保費球具遭拍賣 李蒨蓉回應了 - 娛樂 完美複製媽媽邱淑貞！沈月辣曬酥胸 一轉身僅2條線...更養眼 - 娛樂 登貴族學校官網 王菲愛女瑞士求學驚天學費曝光！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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