楊冪和鄧倫現身故宮錄節目。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

楊冪腿超細。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸女星楊冪自出道以來一直維持纖細身材，尤其修長筷子腿是她的招牌，讓許多粉絲稱羨不已，近日她和男星鄧倫在北京故宮錄節目，一現身就吸引民眾搶拍，在網上掀起熱議。

有網友PO出在故宮巧遇楊冪、鄧倫錄《上新了故宫》的畫面，兩人專心於觀賞文物，看來相當認真，而楊冪當時穿著毛衣搭配短褲，腳踩平底鞋，露出一雙纖細筆直長腿，儘管是未修過的照片，真實身材依舊沒走樣，引來網友驚嘆連連「楊冪這個腿噢」、「這腿我服了」、「楊冪太瘦了吧」。

(中時電子報)