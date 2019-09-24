香港「反送中」運動持續延燒，周周上演的街頭抗議已嚴重影響當地觀光，不過卻有產業在此動盪之際逆勢成長，包括海外房產投資及移民顧問，需求爆表，有業者業績甚至成長4至10倍，大撈動盪財。

香港街頭抗爭行動邁入第16周，長達近4個月的社會騷動已重創香港旅遊業，8月赴香港旅客數較去年同期下滑近40%，部分區域飯店入住率掉了一半以上，房價甚至大跌40%-70%。

不過卻有產業逆勢崛起，香港《南華早報》報導，這些產業包括海外房產投資業者，以及移民顧問業。

新加坡的房地產商C&H Properties近期已加強在香港社群媒體及網站上的廣告投放量，該公司甚至挪出6位數預算，準備在接下來一年為香港客戶舉辦投資說明會，顯示出香港資本流出的潛力。

馬來西亞房地產業者哈塔瑪斯國際地產（Hartamas Real Estate）副總監Nick Siew說，近期看到愈來愈多外國業者在香港辦理投資說明會，過去3個月來辦理的說明會總數是去年同期的2倍，他們周周為客戶預訂飯店房間辦理說明會，每次說明會上，至少都會有2至5套位在馬國首都吉隆坡高級住宅區的套房售出。

隨著社會、政治、經濟動盪持續，港人移居的意願高漲，除了海外房地產投資更熱，移民顧問的需求也急遽攀升。新加坡移民顧問業者Aims 6月來接連在香港增設2間辦公室，該公司行銷主管Teresa Ng說，公司行銷預算擴編30%，同時從全球招募更多員工，包括律師及移民專家，她說自6月以來，移民申請案件已較平常成長10倍之多，過去2個月，有超過200港人提出移民申請，所支付的費用最高高達65,000美元（約新台幣201萬元）。另一家香港本地移民顧問公司胡康邦移民顧問（John Hu Migration Consulting）則指出，至今已接到數千申請案件，自6月來，每月業績成長了4倍。

(中時電子報)