從足球場中「賠率走勢圖」看運彩技術分析及買賣點

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

很多人問買運彩是不是跟買股票期貨一樣，也有股價走勢圖、均線、KD、買賣點之類的技術分析，其實是有的，今天就舉一個足球場中大小玩法賠率的走勢圖，來看運彩場中投注的技術分析。

運彩「場中投注」。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球大小分玩法來說，場中的賠率主要會受到「進球的時間點」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)等因素波動，這中間就會有類似股價波動買、賣點出現的情形。

運彩足球大小玩法。(台灣運彩提供)

溫哥華白浪FC辛辛那提場中賠率變化。(台灣運彩提供)

以8/4溫哥華白浪Vs. FC辛辛那提比賽場中2.5分選項的大小玩法為例，把它場中2.5分「大」、「小」的賠率依時間序描繪出來，從這個「賠率走勢圖」我們可以看到幾個顯著的轉折，首先就是在6分鐘左右「小」的賠率瞬間從1.88大幅跳升到3.50，那是因為當時主隊踢進了1球，比數從0比0變成0比1，而且離整場比賽剩餘的時間還很長，進球的機會還很高，小於2.5分的機率降低，所以賠率瞬間拉高到3.50，此時相對的，大於2.5分的機率提高，所以賠率同時降低到1.18。

2倍的投注金額買「大」獲利出場。(台灣運彩提供)

另外，在41分鐘左右「小」的賠率又突然從1.88跳升到4.50，那是因為這個時候客隊踢進1球，比數從0比1變成1比1，比賽小於2.5分的機率降得更低，加上此時比賽還有49分鐘才結束，只要再進1球，全部3球就會是大分，所以「小」的賠率拉得更高。

2.5倍的投注金額買「大」獲利出場。(台灣運彩提供)

以上2個時間點正是進場買2.5分「小」高賠的好時機，或許有人會說，在這2個時間點買了「小」分，如果後面覺得整場有可能會3分以上(即「大」分，如本例)，那有沒有什麼方式可以提前獲利出場？答案是有的，就舉2個時段來說，首先就是比賽進行到35～41分鐘(第2球進球前)，由於一直尚未進第2球，整場2.5分「大」的機率逐漸降低，連帶「大」的賠率逐步走高到1.52～1.62，可反向以2倍的投注金額買「大」，獲利出場。

其次就是比賽進行到67～84分鐘(第3球進球前)，由於一直尚未進第3球，整場2.5分「大」的機率逐漸降低，連帶「大」的賠率逐步走高到1.55～3.00，可反向以2.5倍的投注金額買「大」，獲利出場。這樣的投注方式就跟股票的買賣很像，運彩還有1點好處，那就是不用額外支付交易手續費。

(中時電子報)