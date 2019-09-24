《Talk Basketball》記者艾佛瑞德獨家爆料，當年太陽為何不選上季總冠軍賽MVP「可愛」里歐納德其中秘辛，原來是里歐納德接受太陽試訓時過於緊張，甚至還逼問個性內向的里歐納德關於他的人格特質問題，只能說太陽高層沒眼光又白目。

其實在2011年NBA選秀大會前夕，太陽一直都對里歐納德深感興趣，原因是他的身高與防守強度，甚至還把他從球場帶到飯店房間一對一面談，展現相當謹慎的態度，但在提問時，太陽高層竟把問題放在他的人格特質，而非場上表現。

想也知道向來不愛說話的里歐納德，面對這些問題有多尷尬，太陽高層根本是拿FBI審問犯人方式對待里歐納德，也讓他在面試期間汗水弄濕了全身，甚至整個手掌都是汗，可見他多麼緊張，太陽高層竟然因此把他移除準備選秀名單之中。

結果擁有2011年選秀第13順位的太陽，選了馬基夫莫里斯，里歐納德落到第15順位才被溜馬選走，隨即被交易到馬刺，沒想到如今里歐納德不僅拿下兩冠(2014與2019年)，更包辦這兩年的FMVP，太陽高層再怎麼後悔也沒用了。

(中時電子報)