個性向來囂張跋扈的快艇後衛貝弗利，這次的行為也太扯了！《ESPN》記者溫霍斯特爆料，當貝弗利在拉斯維加斯餐廳得知里歐納德、保羅喬治兩大球星攜手加盟快艇，竟衝到餐廳其他房間瘋狂炫耀，其中包含「小皇帝」詹姆斯的房間。

「那筆交易基本上完成了，里歐納德不僅同意跟快艇簽約，快艇更換來保羅喬治，這是令人震驚的交易，發生當下不少球員都在同一間餐廳的不同房間吃飯，」溫霍斯特說，「貝弗利竟然衝到每個房間一一探頭炫耀，包含詹姆斯的房間。」

只能說貝弗利太過白目，別忘記當時不僅快艇積極爭搶里歐納德，詹姆斯和湖人也認為里歐納德有在考慮跳槽過來，沒想到里歐納德選擇加盟快艇，還把保羅喬治挖了過去，湖人簡直落到兩頭空窘境，貝弗利竟然還敢衝到詹皇房間炫耀。

這不是貝弗利首次出現如此脫序舉止，今年3月快艇與湖人交手前夕，貝弗利公開嗆聲快艇才是洛杉磯最出色球隊，完全沒把同城的湖人放在眼裡。反正新球季的洛杉磯內戰，將於10月23日開幕戰上演，屆時就可知道哪隊才是洛城最強！

(中時電子報)