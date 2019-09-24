資深媒體人趙少康。（圖／資料照片）

趙少康在網路政論節目《觀點》中表示，韓國瑜有機會贏，但必須藍軍力量集中，且韓國瑜本身在言行、政策上，要像個總統。

趙少康說，目前民調，一對一的情形下，蔡英文都贏韓國瑜，未來會怎樣？韓國瑜能不能贏？不是一定不能贏，韓國瑜有機會贏。

趙少康指出，藍軍真的力量整合，力量真的加上來。第二個條件，韓國瑜本身要有個總統的樣子，要「望似人君」。

趙少康舉美國為例，美國人對他們總統有一個圖像，就像男女朋友對另外一半，心裡會有希望是甚麼樣子，大概多高、長得如何、教育水準如何等等，越符合這個「框」，選民越可能投他。

趙少康指出，我們對總統大概也會有一個框，例如馬英九，很多婦女會覺得長得帥、學歷好、人品也好，符合那個「框」。不過，趙少康也說，這些要做民調，或是找一些團體座談。

趙少康也說，在年輕選民，韓國瑜輸蔡英文很多，年輕選民希望甚麼樣的人當總統？韓國瑜要想辦法盡量符合他們期待，不能讓年輕人說支持韓國瑜會被笑。

趙少康再舉例，因為早期校園裡沒人會說支持國民黨，後來陳水扁執政，學生又不敢說支持民進黨，否則會被笑。

趙少康呼籲，韓國瑜要非常注意，如果年輕人風氣是不支持韓國瑜，會很麻煩！且年輕人投票率不低，會變成年輕人與年紀大的人之間的戰爭，例如川普與希拉蕊。因此，韓國瑜的講話、言行、政策，要像個總統。

趙少康說，第三是大環境，例如香港、兩岸，這點只能盡人事聽天命、盡心盡力，問心無愧、坦坦蕩蕩。

(中時電子報)