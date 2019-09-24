網路上什麼都賣不稀奇，隨著外送服務業愈來愈火紅，除了外送吃的、喝的以外，在大陸就連男女「嘿咻」的保險套臨時「缺貨」，也可以立即上網叫「外送」應急，有對情侶就因為深夜磨槍霍霍準備激戰之際，發現保險套用完了，於是叫了外送，不料卻因為晚送了8分鐘，讓這對已經乾柴烈火的男女，無法再等下去，「先上了再說」，更慘的是，就因為這短短8分鐘，讓女孩子懷孕，不但外送員遭客訴給負評，還提出台幣13萬餘元的「人命」賠償。

在大陸徐州有對情侶，數月前在家中約會，兩人久旱逢甘霖，見了面一觸即發，在幾經親熱之後，發現家裡沒有保險套了，於是透過網路平台叫了外送「服務」，而資訊顯示約20分鐘可以送達。

據陸媒報導，在這20分鐘期間，男女洗了鴛鴦浴，等他們出來的時候卻發現，訂單資訊顯示因為天氣原因訂單可能超時，不過兩人已經天雷勾動地火，哪等得下去，最後不管了，就這樣抓床單、握拳頭嘶吼激戰，男友擔心中途小哥來「打擾」，在８分鐘內速速繳械，這時外送小哥也來按門鈴，但是送達保險套也已無用武之地。

沒想到更慘的事在後面，一個月後這名女子發現自己「懷孕」，並回想上個月只有那次沒有採取安全措施，結果卻意外鬧出「人命」，讓越想越氣決定申訴外送小哥。她說：「如果能準時送達就不可能發生這樣的事情！」甚至向外送小哥要求賠償3萬人民幣，包括誤工費、營養費、醫療費。

(中時電子報)