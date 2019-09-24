我們都知道糖吃多，對身體的危害，過去，也有不少國家為降低國人糖攝取量，陸續徵收「糖稅」。亞洲第一個徵收糖稅的國家－泰國，自2017年起，對含糖飲料徵稅，如今政策已實施2年，泰國政府預計從今年10月1日起，「加倍」徵稅，希望能降低國人的糖分攝取量。

根據泰國政府2015年的調查發現，泰國人平均每天攝取26茶匙的糖，是世界衛生組織（WHO）建議每日攝取量的4倍，來源多半是含糖飲料，因此泰國政府從2017年9月16日起，開始對含糖飲料課稅，也是亞洲第一個對含糖飲料課稅的國家。今年10月起，泰國政府更是提高稅收，希望透過逐段徵收的方式，達到降低國人糖分攝取量的目的。

泰國媒體《民族報（The Nation）》報導指出，泰國財政部稅務局估計，提高含糖飲料的稅後，可增加約15億泰銖的稅收，但相對的，也可能會造成國內含糖飲料價格上漲，往後前往泰國旅遊，含糖飲料的花費也可能會跟著提高。

【美、英等國皆有糖稅！台灣徵收有困難，原因在此】

除了泰國，過去也有不少國家開徵糖稅，像從2010年起，丹麥、匈牙利、墨西哥等國便陸續開始徵收；美國費城、西雅圖等大城市也在2017年跟進；英國則是在2018年，對飲料展開階梯式徵稅，也就是說含糖量愈高，稅金便會愈高。英國牛津大學（University of Oxford）的公衛專家曾預測，糖稅的徵收，可能會大幅降低肥胖、蛀牙或糖尿病患的人數。

至於台灣，過去也曾多次討論關於徵收含糖稅的問題，衛生福利部國民健康署署長王英偉曾於受訪中表示，國內要實施徵收糖稅較不容易，原因在於，國外大多以大廠牌罐裝飲料為主，市場單一容易課徵稅收；但反觀台灣含糖飲料市場獨特，私人手搖飲店家居多，若課徵稅收恐造成課稅不公的情形，因此在實際執行層面上仍有所困難。

【糖吃過量壞處多 與其戒糖不如先從「減糖」開始】

隨著飲食西化與精緻化，國人糖分攝取過量的現象日益嚴重，營養師孫語霙表示，糖攝取過多，除了容易蛀牙外，還會誘發胰島素抗性，增加肥胖、代謝症候群機率，並造成血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化，甚至增加罹患癌症的風險。但若是完全戒糖、不吃糖，對有些人來說，又宛如被剝奪一項人生樂趣，感覺難如登天，因此孫語霙建議，與其逼自己戒糖、影響心情，不如先從減糖開始做起，一樣能維持健康。

【試試「減糖4計畫」】

●計畫1：從天然食物找糖

台大醫院營養師翁慧玲建議，善用富有天然甜味的食物入菜，能有效減少添加糖的使用，且穀類和蔬果中的糖分多屬多糖類，營養價值較高，對於人體代謝的負擔也較少。例如蔬菜類中的洋蔥、紅蘿蔔、玉米等，用來熬湯就非常鮮甜；根莖類像是南瓜、地瓜、馬鈴薯、芋頭等，也都是做甜點的好食材，不必再加糖便能釋放天然甜味。

●計畫2：主食盡量選未經加工的全穀根莖類

像是糙米、穀麥、地瓜、芋頭等未經加工的全穀根莖類，比起精緻過的全穀類，含有更多的維生素礦物質與纖維，不僅對健康較好，食用後血糖上升的速度也較慢，是減糖的好夥伴，建議每餐的份量可控制在1／2～1碗。

●計畫3：以新鮮水果取代果汁

水果的份量，應以每天攝取2～3碗為宜。而盒裝的果汁，多半是濃縮還原汁，營養價值低，往往還加了很多不避要的添加物；現榨的果汁，因已拋棄纖維，且果汁榨出後部分營養素（特別是維生素C）還會隨著時間被破壞，不如直接食用新鮮水果。

●計畫4：多留意食物中的額外添加糖

冰糖、砂糖、黑糖、蜂蜜等常被運用於甜點、飲料中，此類的糖多半為單糖或雙糖等小分子的糖，這類糖吃入體內後，會快速轉變成熱量，因此更容易轉變成脂肪而導致發胖，孫語霙建議，這類額外添加糖應盡量能免則免，每日的攝取量也不要超過總熱量的5％（大約25g）。

另外，想喝飲料又不想喝進太多糖時，營養師趙強提供一個小妙方，建議可將「有糖」和「無糖」的產品互相搭配，例如一杯牛奶加入半瓶養樂多或優酪乳；煮粥時不加糖而改倒入一罐市售八寶粥等，便能既達到減糖目標、維持健康，又能兼顧美味可口。

(中時電子報)