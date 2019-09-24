士林天價水果攤又坑外國客 北市府回應（影/中天新聞）

士林夜市水果攤屢傳以高價坑殺外國觀光客，日前社群網路上又傳出有攤商一袋水果就要賣1089元天價給韓國觀光客，再度引起眾網友痛批太誇張。北市府23日舉行每季一度的消保委員會，傳主持會議的副市長鄧家基聞訊動怒，直說要「『抄掉』那攤水果攤」。

有網友在臉書專頁《我是北投人》指出，在士林夜市看到過去經常鬧上新聞媒體的『坑殺觀光客』水果攤，再度坑殺外國遊客，一袋水果竟要價1089元，讓不少網友都痛批實在太扯。

北市府聲明嚴懲不貸，查明屬實即刻開罰1200元、台北市長柯文哲對此表示攤商要有自治力。對此，市議員王世堅聽了抨擊，是在「講什麼鳥話？」，他認為要是連攤商一而再、再而三坑殺觀光客都束手無策，「還能幹什麼事？」

朱學恒則是認為認為要遏阻攤商坑遊客的行為，北市府「要站崗啦，站一個月不行就站兩個月，不然三個月，沒錢雇人我幫你出啦」。於22日舉行每季一度的消保委員會中，據聯合報報導指出，傳出主持會議的副市長鄧家基還因此動怒，認為攤販又不是合法登記攤販，數度詢問為什麼不抄掉？他認為要相關局處進行處理，想辦法抄掉該攤販、讓它消失。

(中時電子報)