出道10年的「暖男天菜」劉以豪，在台灣始終保持緋聞不沾身的優質形象，然而8月上旬，本刊接獲讀者爆料，指他和一群老小現身北海道，看似家族旅遊，但本刊記者抽絲剝繭赫然發現，劉以豪身旁的那群老小，竟是他的洪姓女經紀人一家人，關係讓人好奇。

本刊讀者8月初直擊，即將迎接33歲生日的劉以豪，看似一派輕鬆地現身日本北海道度假，同行男女約10人，從50~60歲的長輩到10歲小朋友都有，眾人互動看起來相當溫馨。一行人吃、住全走高檔路線，足跡踏遍定山溪溫泉、洞爺湖、大沼國定公園等熱門知名景點。

只是，本刊循線追查卻發現，劉以豪身旁的男女老少竟都不是自家親人，而是洪姓女經紀人（洪女）的親友們，眾人應是趁著暑假期間飛到北海道來場家族旅遊，因此，劉以豪的出現實在有點突兀。

據悉，劉以豪和洪女一家在8月9日分道揚鑣，洪女一家飛往東京，劉以豪則獨自搭乘長榮航空BR115號班機，從札幌返回台灣。劉以豪曾放話「就算被媒體跟拍到身旁有女伴，也不會承認有女友」，這回被爆和洪女一家同時現身北海道，顯見兩人的好感情。

對於傳出劉以豪與洪姓經紀人一家出遊北海道，洪姓經紀人回應：「劉以豪八月都在拍跟李昇基拍真人秀，熱心的讀者是不是看錯了，8月分本人跟不同藝人工作，經紀人本身也沒時間去北海道，劉先生跟本人家人也不認識。」（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)