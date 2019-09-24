CTWANT 政壇焦點》吳敦義貼冷屁股 郭台銘退黨留一手

「鴻海集團」創辦人郭台銘（郭董）9月13日閃電退黨，看似要在2020總統大選與國民黨正面迎戰，接著又在9月16日深夜宣布不選了，讓原本磨刀霍霍的國民黨頓時傻眼。藍營人士表示，郭董退出選戰後，黨內不少人都建議黨中央保留郭董的黨籍，親郭人士卻抱怨國民黨搖擺不定，郭陣營的年輕幕僚更有意投入立委選戰，國民黨熱臉貼冷屁股令人莞爾。

郭董在9月16日深夜，宣布退出2020總統大選，藍營迄今驚魂未定，仍聚焦在如何挽留郭董。黨中央甚至利用返還退黨聲明招安，卻遭到郭陣營暗酸「不介入宮鬥」，郭董核心幕僚蔡沁瑜還直言「拜託韓市長不用過來了！」「從頭到尾沒感覺家的溫暖，為何要回去？」

親郭人士指出，郭董宣布不選後，隔天曾召集幕僚說明緣由，透露首先要他堅持選下去的人，就是吳敦義。吳敦義當時派出的信使，還提出「藍營雙保險」構想，強調國民黨雖提名韓國瑜參選，但韓在多重壓力夾擊下，萬一真有突發情況、無法挺到投票前，國民黨勢必被迫要找郭董擔任救援。

郭陣營雖不信「雙保險」說法，卻也研判國民黨未必會因郭董備戰就下重手，但郭董備戰動作愈來愈大，反讓黨中央倍感威脅。加上韓陣營在新北市造勢很成功，嚴重壓縮「雙保險」空間，國民黨便在郭董掀牌前先聲奪人，請出藍營大老連署刊廣告打「團結牌」，此舉激怒了郭董，批黨中央說一套做一套，隨後也傳出郭營抱怨「吳敦義不能信任」之說，說穿了，不過是各懷鬼胎。（未完）（記者／薛孟杰）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)