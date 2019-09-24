CTWANT 娛樂Tea Time》玩車資歷30載 陳為民開部品店圓夢

出道30年的陳為民，縱橫電影、電視及綜藝圈，也是靈異書籍類的暢銷作家，7月還推出第41本靈異故事書《話鬼 鬼王陳為民靈異事件簿》。大半輩子都在玩車的他，眼看近年通告量受景氣影響，便砸下千萬開了重機騎士部品店「奇神 棧」，更發揮「鬼王」本色賣起「驅魔鈴」，只是鬼王想驅魔，還得靠車友幫忙！

陳為民的騎士部品店，顛覆一般店家眼花撩亂的陳設，既像咖啡廳也像精品店。他參考兒子的偏好，打造充滿英國百年咖啡廳風格的門面，更漆成兒子喜愛的藍色，濃濃的父子情誼，讓這家店顯得更有溫度。

沒想到，這家店開幕前卻是狀況不斷，從文具、沙發到冰箱等物品，沒有一家廠商依合約準時送到，陳為民無奈地表示：「冰箱等了三個禮拜，訂製的安全帽拿到貨也要兩個半月，如果早十年開店，我一定天天打人，還好現在脾氣過了。」開幕當天，他的座車還遭後方車輛追撞，所幸只有車牌凹陷，當下他只想著：「哇！我突飛猛進了。」顯示如今的他凡事都能隨遇而安。

既然江湖人稱「鬼王」，陳為民賣的商品當然很不一樣，店內陳列的各式「驅魔鈴」，源於美國的都市傳說，「驅魔鈴代表著公路天使，騎士在路上遇到事故，只要掛在車上的驅魔鈴一響，天使就會前來守護。」他還強調：「驅魔鈴不分宗教，代表的是祝福，不過一定要是別人送的。」（未完）（記者／蕭宇涵）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)