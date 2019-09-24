從名模轉戰戲劇圈有成的蔡淑臻，今年再以《鑑識英雄II正義之戰》的「楊茜」 二度角逐金鐘視后，她接受專訪時坦言，其實在《鑑識英雄》之前，她從沒有一次滿意過自己的表演，之前即便入圍，她也不認可自己是好演員，所以從不敢邀請親友出席頒獎典禮，「每個入圍者會有4張票邀請4個家人，之前我自己覺得很虛，沒臉邀請，今年是我第一次請家人來觀禮！」

蔡淑臻二度入圍金鐘獎女主角獎，變得更有自信。（陳俊吉攝／服飾MARYLING提供）

她8年前以《犀利人妻》入圍女配角獎、4年前以《鑑識英雄》入圍女主角獎，那兩次跟家人分享喜訊時，爸爸的反應是「是喔？」然後呵呵呵開始笑。拍《鑑識英雄II》時有次回家，爸爸很期待地說「看能否再入圍一次」。入圍揭曉當天，她打給正在種菜中的爸爸報喜：「給您猜中了，我又入圍了！」

「我每週回家，爸爸都會準備他種的菜讓我帶回來吃，通常是放在樓梯間讓我帶走，上一次我又回家拿菜，他剛好騎腳踏車回來，我們在樓梯口相遇，但他沒有馬上上樓，而是站在原地看著我，等我開車門、坐上車，目送著我走。那是一種很欣慰的眼神，以前沒有過的眼神」。

蔡淑臻二度入圍金鐘獎女主角獎，變得更有自信。（陳俊吉攝／服飾MARYLING提供）

蔡淑臻坦言，以前從不曾覺得爸爸以她為榮，「他對我的擔心更多，因為我小時候書念得最差，國中時還有過一段突槌的日子，我的翹課不乖，跟哥哥姊姊的好學生形成強烈對比，我讓爸媽覺得丟臉。雖然這幾年他應該早就知道這個女兒還不錯，卻直到這次，我才真的感受到，他有以我為榮了」。她原想邀請爸爸觀禮，但爸爸擔心在那場面會不自在而失禮，後來兩個姊姊和姊夫決定一起組應援團出席，還說要幫她做LED燈板。

蔡淑臻曾經對演戲超沒自信，充滿挫折感。（陳俊吉攝／服飾MARYLING提供）

談起演員之路的挫折，蔡淑臻不諱言挫折一直在發生，「一般行業因為經驗累積會愈做愈純熟、愈有自信，但演員不見得是這樣，你有可能永遠找不到入口，但卻一直在演。也許別人看不出來，但自己知道沒有發揮到該有的狀態，所以我給自己的挫折感很大，一直沒有自信。直到《鑑識》時遇到賴孟傑導演，他幫助我找到對的方式建立角色，給我空間、讓我覺得自由，我才開始享受表演、覺得開心！」

她說，原本「楊茜」的背景設定不多，角色厚度是她跟導演一起聊出來的，「我們聊覺得她是什麼星座，她怕什麼，聊出來後的楊茜就根深蒂固在我心裡面，因為答案也來自於我，楊茜跟我某一塊是match的，我的月亮是牡羊座、太陽是雙魚，大家看到我雙魚那一面，但其實我滿衝動、硬的地方很硬，有時個性很急，很有牡羊那一塊，楊茜就是牡羊座。她怕女人和小孩，中性、較男性化的特質，也是依照我小時候的雛形」。

「楊茜」的雛形來自蔡淑臻自己。（中視提供）

「我以前是田徑隊運動健將，曬得黑黑的，沒有在意漂亮而是我要帥。明明心裡渴望當一個公主，卻又很喜歡當運動場上很得意帥氣的我。我把自己男孩子氣的那一面拿來當楊茜基底。而怕女人與小孩，也都跟我的人生經驗有關，我一直就是個不敢抱小孩、不知道怎麼處理小孩的人，覺得寶寶全身很軟很脆弱，覺得他會被我弄壞，所以從不會主動說要抱寶寶」。

兩度以同一角色入圍女主角，她說，第一次入圍時，覺得雖然演技可能有一定程度才會入圍，但優秀的演員真的很多，自己應該只是比別人多了一份幸運，但也隱約覺得自己為楊茜設定的角色發展方向是對的，所以拍第二季時，再加以放大，玩得更開心，也更有信心。

「以前當演員時沒有做決定的權利，也不敢反應，所以演出時不斷受挫折，被打擊。拍完《鑑識》後，我去北藝大上表演課，進一步自我印證、找到答案後，知道原來可以用我的想法去參與演出」。當她自己很多想法可以在演出時被實現，她就很興奮，每天都期待拍戲，「以前對拍戲是『期待但害怕，壓力大到睡不著』，但拍《鑑識II》時的我，是『期待但不害怕，興奮到睡不著』」。

蔡淑臻二度入圍金鐘獎女主角獎，變得更有自信。（陳俊吉攝／服飾MARYLING提供）

即便因為拍這部戲，導致她20年前舊傷復發，深受肌筋膜疼痛症候群所苦，當時每天一拍完戲收工就是直接去看醫生，後來甚至因此停工近三年、整個生活停擺，沒有正常生活可言，她看了許多醫生、吃了許多苦，花了許多錢並且少賺很多錢，也曾經因不管怎麼治療、花多長時間治療都好不了，身體的疼痛加上挫折感累積到需要爆發而大哭，「但這段拍戲的旅程是開心的！」

蔡淑臻二度入圍金鐘獎女主角獎，變得更有自信。（陳俊吉攝／服飾MARYLING提供）

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